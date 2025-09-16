ケンカして初めて、「彼女がなかなか言えずにいた気持ち」を知った男性も多いでしょう。経験談を参考に、女性が心にため込みがちなことを理解すれば、ケンカを未然に防げるかもしれません。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「ケンカを通じて『そんなこと考えてたのか…』と気づいた彼女の本音」をご紹介します。【１】彼氏に負担をかけないよう、安い飲食店が好きなフリをしていた「誕生日もいつものファ