わがままじゃない！喧嘩してわかった彼女の本当の気持ち９パターン
ケンカして初めて、「彼女がなかなか言えずにいた気持ち」を知った男性も多いでしょう。経験談を参考に、女性が心にため込みがちなことを理解すれば、ケンカを未然に防げるかもしれません。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「ケンカを通じて『そんなこと考えてたのか…』と気づいた彼女の本音」をご紹介します。
【１】彼氏に負担をかけないよう、安い飲食店が好きなフリをしていた
「誕生日もいつものファミレスで祝ったら泣かれた…」（２０代男性）など、彼女が彼氏の経済性を気にしていたことを察知できずにいたケースです。ロマンティックな雰囲気が嫌いな女性はいないので、せめて記念日だけでも少し贅沢に祝ってあげましょう。
【２】携帯電話をロックされ、不安を感じていた
「当たり前のことだと思っていた…」（２０代男性）など、携帯をロックしても彼女が気にしてないと高をくくっていた男性もいます。セキュリティー上有効な手段であっても、普段から彼女に見えないように携帯をいじったり、電話の度に席を外したりしている人は、怪しまれて当然でしょう。
【３】彼氏を立てるために、人前ではしおらしく振る舞っていた
「自発的な行為なのかと勘違いを…」（２０代男性）など、彼女が男性に尽くす女を演じていたと知ったケースです。彼女の気疲れをなくすために、友達の前で自分しか知らない彼女の長所をほめるなど、「飾る必要はないかも」と彼女に感じてもらえるような雰囲気作りを心がけましょう。
【４】彼氏に理詰めで話され、言いたいことが言えなくなっていた
「暴力的な行動だったんだな…」（３０代男性）など、理詰めで彼女を説き伏せ、委縮させていた男性もいます。彼女がうつむいたり、急に話し合いを放棄したときは、威圧感に押しつぶされているサインと理解しましょう。
【５】「エッチしたい」と言いづらいから、彼氏から求めてほしかった
「確かに言われてみれば…」（２０代男性）など、自分はいつでも提案できる状況に男性がアグラをかいていたパターンです。男がリードするのが当たり前になりがちな行為は、「思ってても言えないのかな」と考え、意識的に彼女の意思を汲み取る努力をしましょう。
【６】いつでもつながっている実感がほしくて仕事中もメールしていた
「仕事中の即レスを求めてるわけじゃなかったのか」（２０代男性）など、彼女からのメールを悪い方向に深読みしていたケースです。彼女のワガママを束縛と考えがちな人は、その行動の裏にある女心を直接聞いてみてはいかがでしょうか。
【７】自分も支払うつもりだけど、たまには「ここは出すよ」と言って愛情を示してほしかった
「割り勘がいいって言うから甘えてた…」（２０代男性）など、「デートの支払いではときには男気を見せてほしい」という女心を理解できていなかった例です。男性が奢ろうとすることで、女の子も気持ちよく割り勘を提案できると覚えておきましょう。
【８】彼氏にしてあげたことへの感謝を求めていた
「笑顔が足りなかったみたい…」（２０代男性）というように、彼女が男性を思ってした行為に「ありがとう」の言葉がなく、ケンカになったパターンです。手料理をごちそうになるなど尽くしてもらったときは、喜びや感謝は恥ずかしがらずに大げさなくらい表現しましょう。
【９】解決策ではなく、ただ話を聞いてほしいだけだった
「解決方法をたくさん提案してたら、怒り出して…。俺が一方的に話してたのが原因だった」（２０代男性）など、女性が答えより癒しや共感を求めていると気づいたパターンです。彼女が悩んでいるときは、まずは彼女の気が済むまで話してもらいましょう。
ほかにも「ケンカを通じて『そんなこと考えてたのか…』と気づいた彼女の本音」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
