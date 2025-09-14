阿南市椿泊町の佐田神社では13日から「だらだら祭り」と呼ばれる恒例の秋祭りがはじまっています。この「だらだら祭り」は、漁師町である阿南市椿泊町で海上の安全と豊漁を祈願して行われているもので、かつては御輿が神社に戻らず、1か月近く祭りが続いたことからこの名前で呼ばれてきました。13日は威勢のいい掛け声とともに、氏子らが御輿を担いで神社を出発。民家が立ち並ぶ細い路地を西へ東へと、2時間にわたり練り歩きました