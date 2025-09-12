サッカー・Jリーグの野々村チェアマンがRSK山陽放送を訪れ、ファジアーノ岡山のJ1での飛躍を讃えました。 【写真を見る】Jリーグ野々村チェアマンがRSK山陽放送にファジアーノの健闘を高く評価「地域の皆さんと一緒に成長していく」【岡山】 2022年からJリーグのチェアマンを務める野々村芳和さんです。サッカーを通じて地域を盛り上げようとRSK山陽放送を訪れました。ファジア