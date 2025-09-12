【都市伝説解体センター Parallel File 1】 9月19日発売予定 価格：792円 「都市伝説解体センター Parallel File 1」書影 【拡大画像へ】 アニメイトは、ヤングジャンプコミックスのマンガ「都市伝説解体センター Parallel File 1」を9月19日に発売する。価格は792円。同日より、全国のアニメイト・アニメイト通販にて発売を記念したフェアも開催される。