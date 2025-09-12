ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 名古屋・至学館高校の女子硬式野球部監督 ミスした部員に暴言吐き謹… 部活 名古屋市 国内の事件・事故 メ〜テレニュース 名古屋・至学館高校の女子硬式野球部監督 ミスした部員に暴言吐き謹慎 2025年9月12日 12時8分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 愛知県名古屋市の至学館高校は女子野球部の監督を4週間の謹慎とした 試合でミスをした部員らに「消えろ」と発言するなどしたという 監督は「ついてきてほしいと発言が出てしまった」などと話したとのこと 記事を読む おすすめ記事 志村けんさん急逝から5年、更地になった豪邸の記憶…いしのようことの“逢瀬の日々” 2025年9月12日 10時55分 ｢俺は種馬か!｣と怒鳴る夫に｢お願いだからして…｣とすがる…｢不妊治療のやめどき｣という答えのない難問 2025年8月28日 7時15分 石橋貴明、2度めの抗がん剤治療「拒否」報道 激やせ姿に集まる心配、重大な決断させたファンへの思い 2025年9月11日 20時50分 渡部建 「俺どうも生きづらいのよ」“炎上”した出来事に「待って俺、5年たってるんだから…許してよ」 2025年9月11日 17時17分 “食材の大きさ不適切”と指摘 1歳男児が給食の肉つまらせ死亡 通報の遅れも…札幌市に検証報告書 2025年9月10日 14時37分