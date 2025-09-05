カルビーのスナック菓子「ピザポテト」から初の派生ブランドが登場。新商品「クリスピーピザポテト チーズチーズチーズ」が、9月8日から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売されます。波型カットとライン状にかけたチーズクリームが特長の一品。販売は10月中旬までの予定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■チーズ量は従来品の2倍「ピザポテト」は1992年に発売されて以来、多くのファンを獲得し