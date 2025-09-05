明星食品株式会社は、９月７日（日）より、岡崎体育が出演する「明星 チャルメラ」の新TVCMを全国で放映開始する。来年2026年に、60周年を迎えるロングセラー袋麺ブランドのチャルメラはホッとする味わいが特徴。今回かくし味のホタテだしが「北海道産ホタテ100％を使用しただし」となったことをTVCMで訴求する。CMでは、2025年上半期に一躍話題となったネットミーム「○○って伝えなきゃ。エッホエッホ」のリズムに合わせ、アーテ