今後の台風の進路について、気象予報士の佐々木んさんに解説してもらいます。（佐々木気象予報士）台風15号は、県内には、5日朝から昼前にかけて最も接近する見込みです。最新の予想進路を見てまいますと、現在、台風15号は宮崎市の南東にあって1時間に、約25キロの速さで北に進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。この後、台風は進路を東に