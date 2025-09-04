【台風15号】5日朝～昼前最接近 線状降水帯発生のおそれ 佐々木予報士が解説（4日：19：00）【徳島】
今後の台風の進路について、気象予報士の佐々木んさんに解説してもらいます。
（佐々木気象予報士）
台風15号は、県内には、5日朝から昼前にかけて最も接近する見込みです。
最新の予想進路を見てまいますと、現在、台風15号は宮崎市の南東にあって1時間に、約25キロの速さで北に進んでいます。
中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。
現在の雨雲の様子です。
西日本は太平洋側を中心に雨脚が強まっている所があります。
県内は、5日の昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨の危険度が急激に高まる可能性があります。
すでに、大雨警報が発表されている所があります。
この後の雨雲の予想を見ますと、既に雨脚が強まっている所があります。
県内は5日の昼前にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。
線状降水帯が発生した場合には、予想よりも局地的に更に雨量が増えるおそれがあります。
現在、発表されている警報・注意報です。
既に大雨警報が出ている地域があります。
5日の昼前にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。