低刺激タイプの入浴液「ソフレ マイルド・ミー ミルク入浴液」シリーズより、フランス生まれの人気キャラクター「バーバパパ」とデザインコラボレーションした「ソフレ マイルド・ミー ミルク入浴液 和らぐサクラの香り バーバパパデザイン」と「ソフレ マイルド・ミー ミルク入浴液 ふんわり金木犀の香り バーバパパデザイン」の2アイテムが、9月より数量限定で発売される。1970年にフランスで絵本が登場して以来、どんな形にでも