「ソフレ マイルド・ミー」パッケージのバーバパパファミリーが楽しそう！
低刺激タイプの入浴液「ソフレ マイルド・ミー ミルク入浴液」シリーズより、フランス生まれの人気キャラクター「バーバパパ」とデザインコラボレーションした「ソフレ マイルド・ミー ミルク入浴液 和らぐサクラの香り バーバパパデザイン」と「ソフレ マイルド・ミー ミルク入浴液 ふんわり金木犀の香り バーバパパデザイン」の2アイテムが、9月より数量限定で発売される。
1970年にフランスで絵本が登場して以来、どんな形にでも変身できる不思議なキャラクターとして、世界40カ国以上にて親しまれてきた「BARBAPAPA（バーバパパ）」。バーバパパは、愛するバーバママと7人の子どもたちとともに、家族愛や動物愛護、環境保護などさまざまなテーマを発信しており、2025年には誕生から55周年を迎えた。
「ソフレ マイルド・ミー ミルク入浴液」シリーズは、新生児から大人まで家族みんなで使用できる入浴液として、多くの家庭で愛用されている。今回、家族のつながりを象徴するキャラクターとして、世界中で親しまれている「バーバパパ」とのコラボレーションが実現した。
パッケージには、サクラや金木犀の花々に包まれて、バーバパパファミリーが仲良く過ごす様子を描いており、心がほっと温まるキュートなデザインに仕上げられている。
仲良く楽しそうなバーバパパファミリーのように、家族で楽しいバスタイムを過ごそう。
＞＞＞「ソフレ マイルド・ミー 」パッケージをチェック！（写真2点）
（C）2025 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED
1970年にフランスで絵本が登場して以来、どんな形にでも変身できる不思議なキャラクターとして、世界40カ国以上にて親しまれてきた「BARBAPAPA（バーバパパ）」。バーバパパは、愛するバーバママと7人の子どもたちとともに、家族愛や動物愛護、環境保護などさまざまなテーマを発信しており、2025年には誕生から55周年を迎えた。
パッケージには、サクラや金木犀の花々に包まれて、バーバパパファミリーが仲良く過ごす様子を描いており、心がほっと温まるキュートなデザインに仕上げられている。
仲良く楽しそうなバーバパパファミリーのように、家族で楽しいバスタイムを過ごそう。
＞＞＞「ソフレ マイルド・ミー 」パッケージをチェック！（写真2点）
（C）2025 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED