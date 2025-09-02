1997年に活動開始、2017年に解散するも、パンクを軸としたキャッチーな音楽性と、「適当アドリブめちゃくちゃ語」による独自の歌詞で、日本の音楽シーンに確かな足跡を残したロックバンド「B-DASH」。2024年には、バンドの顔にしてボーカル＆ギターをつとめたGONGONこと菅原勇太氏が死去。だが、同バンドが残した楽曲は、いまも根強い人気を誇っている。そんな「B-DASH」の公式が、9月1日に突如、バンド名の変更を発表し、ファ