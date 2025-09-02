2025年9月6日（土）、「グラングリーン大阪」と「グランフロント大阪」を舞台に、空のF1と称される「エアレースX」のシリーズ最終戦が開催される。最高時速400km、最大重力加速度12G──。「レース専用小型飛行機が、都市を舞台にレースを繰り広げる」その技術的背景とは？