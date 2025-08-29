夏はフローリングがベトベトになりがち。でも、水ぶきしてもいいのかわからず、スッキリ落とす正しい方法が知りたいと考えている人は多いのでは？そこで今回、ハウスクリーニング技能士であり、おそうじ本舗の商品・サービス開発責任者を務める尾崎真さんに、家庭でやれるフローリングの掃除方法の正解を教えてもらいました。夏場にフローリングがベタつく原因夏場にフローリングがベタつく理由は、「湿気」「油汚れ」「皮脂汚れ