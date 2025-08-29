8月29日は「焼き肉の日」！暑さで食欲が落ちがちな時期には、おうちで焼き肉気分を味わえるスタミナレシピがおすすめ。フライパンひとつでできる簡単メニューや韓国風アレンジまで、5つのレシピをご紹介します。「焼き肉の日」の由来は？8月29日の「焼肉の日」は、“やき（8）にく（29）”という語呂合わせから、全国焼肉協会（全焼協）が1993年に制定した記念日です。暑さ厳しい夏を乗り越えるために、焼き肉を食べてスタミナをつ