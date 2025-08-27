クローゼットがパンパンで、朝のコーデ決めに時間がかかってしまう。洋服が多いとそんな悩みが出てきます。今回お話を伺ったのは、Instagramで少ないもので身軽に暮らすコツを発信している、ミニマリストのやまこさん。以前は、必要以上に洋服を所有していたことでコーデ決めに時間がかかっていたそうです。しかし、洋服を年20着まで減らしたことでその問題が解消。やまこさんに「少ない服で暮らすメリット」を教えてもらいました