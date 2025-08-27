三菱商事は２７日、秋田県沖と千葉県沖の計３海域で進めている洋上風力発電事業の建設事業から撤退すると正式発表した。世界的な物価高や円安で資材価格が高騰し、発電を行っても採算が確保できず、事業継続が困難になったと判断した。撤退するのは、千葉県銚子市沖、秋田県の能代市・三種町・男鹿市沖、同県由利本荘市沖の３海域。２０２８〜３０年の運転開始を目指していた。三菱商事や中部電力による企業連合は、２１年に