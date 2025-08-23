2024Ç¯ÅÙ¤ÎÆÁÅç¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Î´óÉÕ³Û¤ÏÌó43²¯3000Ëü±ß¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2024Ç¯ÅÙ¤Î¸©Æâ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯ÅÙ¤«¤éÌó7²¯±ßÁý¤¨¡¢43²¯3057Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£5Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎÊÌ¤Ç¤Ï19¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ÇÁ°Ç¯ÅÙ¤Î´óÉÕ³Û¤ò¾å²ó¤ê¡¢5¤Ä¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´óÉÕ³Û¤Ï°¤Æî»Ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯8