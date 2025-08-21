県立高校普通科の学区制が撤廃されることを受け、8月21日、新たな入試制度を検討する会合が開かれ、委員から「複数回受検できるような制度が必要」といった意見が出ました。これは、2029年度の入試から県立高校普通科の学区制が撤廃されることを受け、県教育委員会が開きました。会合では、学区制の撤廃により特定の高校への志願者が集中し、不合格者数が増えるなどの懸念があることから、新たな入試制度を構築し、各高校の魅力向