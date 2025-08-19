県は、阿南市内の河川の区域内に設置された、電柱や排水管などにかかる「河川占用料」の一部が、過去4年間にわたり未徴収だったと発表しました。未徴収額は1070万円余りにのぼります。（県南部総合県民局 県土整備部・原田直樹 部長）「不適正な事務処理があったことに関して、深くお詫び申し上げます」「誠に申し訳ございませんでした」「河川占用料」の未徴収が明らかになったのは、県南部総合県民局県土整備部です。「河川占用