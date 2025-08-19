暑い日が続くと、冷たくてさっぱりしたものが食べたくなりますよね。今回は、そんなときにぴったりな「トマトのだし漬け」をご紹介！農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんに、トマトをぜいたくに使ったごちそう副菜のつくり方を教えてもらいました。まるごと冷やしてごちそう副菜！ユズコショウ香るトマトのだし漬け丸ごとトマトで見た目も豪華な副菜です。ユズコショウをきかせたピリッとさわやかなだしが、暑