7月、徳島市の住宅に何者かが侵入し、逃走していた事件で、警察は8月18日、75歳の無職の男を逮捕しました。逮捕されたのは、徳島市鷹匠町の無職の男、75歳です。警察によりますと、容疑者の男は7月31日、徳島市沖浜町の60歳の女性が住む民家に侵入し、ネックレスを盗んだ上、女性に棒のようなものを押し当てた、住居侵入・窃盗・暴行の疑いが持たれています。男は2階から降りてきたところを、帰宅した女性と鉢合わせになり、自転車