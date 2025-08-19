日本の「学歴社会」は今後どうなっていくのか。実業家の堀江貴文さんは「大学全入時代となったいま、『大卒』という肩書き自体に意味がなくなってきている。今日本で行く価値がある大学は一つしかない」という――。※本稿は、堀江貴文『バカ親につけるクスリこれ以上ニッポンをダメにしないための教育意識改革大全』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ranmaru_※写真はイメージです - 写真＝iStock.