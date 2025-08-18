7月に阿波市で野焼きが原因の火災が多発したことを受け、8月18日に警察などがパトロールを行い、農家に注意を呼びかけました。法律で野焼きは「原則犯罪」とされていますが、農業などでやむを得ない場合は例外とされています。ただ、その場合も消火用の水を用意するなど、相当の注意が求められます。7月、野焼きが原因とみられる火災が5件した阿波市では18日、警察や消防、市の職員がパトロールを行いました。上空から