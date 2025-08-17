北越は9月1日、富山県でしか販売されていないロングセラー米菓「一丁焼」を全国発売する。同商品は、国産もち米100％のもち生地に大豆を練り込んでじっくり焼きあげた「豆おかき」と、昆布を練り込んでじっくり焼き上げた「昆布おかき」を詰め合わせたもの。1969年に発売開始され、現在、富山県在住の50・60代を中心に支持されている。全国発売に向けて、おかきの味はそのままに、現行の13枚入りの仕様・規格・パッケー