仲間と共に熱い青春を送っているのは、なにも野球部や吹奏楽部といったメジャーな部活に限らない。Xに7月上旬に投稿された『怪獣部』では、聞きなじみのない部活動を舞台にした青春漫画になっている。 【漫画】『怪獣部』を読む 運動神経抜群の高校2年生・ハル。その身体能力を活かし、運動部の助っ人をこなす日々を送っていた。ある時、「怪獣部」の部長・芹沢から特撮映画を撮影する際のスーツアクター