ANISAMA FRIENDS「THE FIRST TAKE」サムネイル 2025年に開催から20回目を迎える世界最大級のアニソンライブイベント、「Animelo Summer Live (アニサマ)」よりANISAMA FRIENDSがYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」初登場。アニメ『デジモンアドベンチャー』オープニングテーマ主題歌である、和田光司「Butter-Fly」を一発撮り披露する。【動画】8月15日22時よりプレミア公開されるANISAMA FRIENDS - Butter-Fly f