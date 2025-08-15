やちむん通り散策中に立ち寄りたい休憩処ぶくぶく茶の体験ができるのは、国際通りから歩いて5分ほどのエリアに位置する“焼き物の里”壺屋やちむん通り沿いに佇む「うちなー茶屋 ぶくぶく」。2016年にオープンした「うちなー茶屋 ぶくぶく」は、沖縄の伝統茶であるぶくぶく茶をはじめ、沖縄素材を活かした甘味や飲み物が味わえるカフェ。やちむんや琉球ガラス、琉球漆器などこだわりの器とグラスで提供してくれるのも魅力です。ホ