¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¼õ¿®¤Ï¤Ç¤­¤Æ¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ë¤ÏËþÂ­¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬²¿Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢Èô¹Ôµ¡Æâ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢SpaceX¤ÎStarlink±ÒÀ±¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏµÞÂ®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£