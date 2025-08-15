夫婦円満の秘訣は何か。夫婦関係コンサルタントの山本久美子さんは「『喧嘩しない＝うまくいく夫婦』ではない。夫婦を語る時の主語を聞くと、その過程がうまくいくかどうかわかる」という――。（第2回）※本稿は、山本久美子（じママ）『人生が圧倒的にラクになる! 夫婦ONE TEAM思考』（講談社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■「喧嘩しない＝うまくいく夫婦