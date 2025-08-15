大学時代、一人暮らしをしていた星田さん。ある夜、アルバイトを終えて帰宅したところ、何者かに部屋に侵入された形跡を発見します。警察官から、犯人は「隣人」だったことを聞かされ衝撃を受けますが、犯人の目的は何だったのでしょうか？星田さんが犯罪に巻き込まれたできごとを通し、自衛の大切さについて描かれています。星田つまみ(@hoshi.da)さんの体験談、『鍵の開いたドアと置き手紙』をダイジェスト版でごらんください。