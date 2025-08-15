6代目プレリュード登場前に、歴代モデルをふり返る 2025年9月、6代目となるホンダ プレリュードが24年振りに復活する。プレリュードといえば、とくに3代目のBA系プレリュードは、1987年から1991年まで発売され、当時、バブル期ということもあり大ヒットモデルとなった。その大きな理由のひとつが「プレリュードに乗れば女性にモテる」というもの。女性人気も高いこともあり「デートカー」として一世を風靡した。今回は