¥Û¥ó¥À ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡¢2025Ç¯9·îÈ¯Çä³«»Ï¡ª ÎòÂå¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ò¤Õ¤êÊÖ¤ë
6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥ÉÅÐ¾ìÁ°¤Ë¡¢ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤ò¤Õ¤êÊÖ¤ë
2025Ç¯9·î¡¢6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Û¥ó¥À ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤¬24Ç¯¿¶¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¡£¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤È¤¯¤Ë3ÂåÌÜ¤ÎBA·Ï¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¡¢1987Ç¯¤«¤é1991Ç¯¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Åö»þ¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ë¾è¤ì¤Ð½÷À¤Ë¥â¥Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£½÷À¿Íµ¤¤â¹â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£
6ÂåÌÜ¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥ÉÀè¹Ô¸ø³«¸ø¼°HP
¥Û¥ó¥À½é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥«¡¼¤Ï¡¢¤É¤ÎÂå¤Ç¤â³×¿·¤Îµ»½Ñ¤òËþºÜ!!
¥·¥Ó¥Ã¥¯¤È¥¢¥³¡¼¥É¤ËÂ³¤¤¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥Û¥ó¥À½é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥«¡¼¤¬¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤Ç¤¢¤ë¡£FF¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ°ÎØ¶îÆ°¤òºÎÍÑ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¤Þ¤¤¤¿½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1978Ç¯11·î¤À¡£¡ÖPRELUDO¡×¤ÏÁ°ÁÕ¶Ê¤äÁ°Ãû¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢²»³ÚÍÑ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½é¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½éÂå¥¢¥³¡¼¥É¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï60Ð¤âÃ»¤¤¤·¡¢2¡Ü2¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥¯¡¼¥Ú¥Ü¥Ç¥£¤âÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
82Ç¯11·î¤Ë¤Ï£²ÂåÌÜ¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤·¤¿¡£¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÉûÇ³¾Æ¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿£Ã£Ö£Ã£Ã¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥ï¥ó¥«¥à£³¥Ð¥ë¥Ö¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Si¤¬ÀÑ¤à¤Î¤Ï2.0L¤ÎDOHC4¥Ð¥ë¥Ö¤À¡£
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤â¶Å¤Ã¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇä¤ìÂ³¤±¡¢16ËüÂæ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÈÄã¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤°£³ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¡¢87Ç¯½Õ¤Ë¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¡££²ÂåÌÜ¤¬ÇúÇä¤ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¡¼¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î»ý¤Æ¤ëµ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1.8L¤«¤é2.0L¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï4ÎØ¤È¤â¥À¥Ö¥ë¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¤À¡£±ä¤Ð¤·¤¿¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤âÆ°¤¯£´ÎØÁàÂÉ¤Î4WS¤òSi¤ÈXX¥°¥ì¡¼¥É¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
4ÂåÌÜ¤Ï91Ç¯9·î¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£S13·¿¥·¥ë¥Ó¥¢(Æü»º)¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¼çÌò¤ÎºÂ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂçÃÀ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
Á´Éý¤Ï¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¥ï¥¤¥É¤Ê1765Ð¤À¡£¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤ò2.2L¤Ë³ÈÂç¤·¤¿Ä¾Îó4µ¤ÅûDOHC4¥Ð¥ë¥Ö¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤ÎSi-VTEC¤¬ÅëºÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡õ¥ê¥Õ¥Èµ¡¹½¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊH22A·¿DOHC¡¦VTEC¤À¡££´ÎØÁàÂÉ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÅÅ»ÒÀ©¸æ¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼4WS¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂ³¤¯5ÂåÌÜ¤¬¡¢20À¤µª¤ÇºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤À¡£96Ç¯11·î¤Ë¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÎòÂå¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë2¡Ü2¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥Î¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥¯¡¼¥Ú¤À¤¬¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ò35Ð±ä¤Ð¤·¡¢Á´Éý¤Ï15ÐÀÚ¤êµÍ¤á¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ2.2L¤ÎÄ¾Îó4µ¤ÅûDOHC¤Ç¤¢¤ë¡£¼çÌò¤ÎSiR¤ÏVTEC¤Ë²ÄÊÑµÛµ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£ÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥Û¥Ã¥Æ¥¹¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎSiR¥¿¥¤¥×S¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥¿¡¼¤¢¤¿¤ê100ps¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¡£À¤³¦½é¤ÎATTS(º¸±¦¶îÆ°ÎÏÇÛÊ¬¥·¥¹¥Æ¥à)¤âÃíÌÜ¤ÎÁõÈ÷¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢5¥â¥Ç¥ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤Ë¾è¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢2ÂåÌÜ¤ÎAB·¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤ëÄ¾Á°¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Áö¹Ô¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»î¾è¤Ç¤¤¿4¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤è¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î»î¾è¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ÎÀ©¸Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¼Ö½ÅÌó900Ô¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£
½éÂå SN·¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É
Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿ÅÅÆ°¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥Õ¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥«¡¼¤À¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤È¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¤òÆ±¿´±ß¾å¤ËÊÂ¤Ù¤¿½¸Ãæ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤«¤é¿¤Ó¤¿¥é¥¸¥ª¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤â¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥³¥Î¥ê¡¼¥ì¥¶¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿ÆâÁõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¶Ã¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥¢¥³¡¼¥É¤È¤ª¤Ê¤¸1.8L¤ÎÄ¾Îó4µ¤ÅûSOHC¤Ç¡¢ÉûÇ³¾Æ¼¼¤òÁõÈ÷¤¹¤ëCVCC¤òÆÃÄ§¤È¤·¤¿¡£ÇÓ¥¬¥¹ÂÐºö¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿»þÂå¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¥ã¥Ö»ÅÍÍ¤À¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥°¥í¥¹ÃÍ¤Ç97ps/14.3kg-£í¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Ï²óÅ¾Íî¤Á¤Î°¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ì¤Û¤É°ãÏÂ´¶¤òÊú¤«¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¥¥ã¥Ö»ÅÍÍ¤Î¥¥ì¤Î¤è¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢900kg¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤À¤«¤éÉÔËþ¤Î¤Ê¤¤¼ÂÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£»ëÀþ¤Î°ÜÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à½¸Ãæ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥á¡¼¥¿¡¼¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Á°¸å¤È¤â¥¹¥È¥é¥Ã¥È¤Î£´ÎØÆÈÎ©·ü²Í¤À¡£º£¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎFF¼Ö¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤¬¶¯¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥ï¡¼¥¯¤Ë¤â¥³¥Ä¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ÎXE¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¤Ï¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤â¥¢¥³¡¼¥É¤è¤ê60ÐÃ»¤¤2320Ð¤À¤«¤é°·¤¤¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤ë¡£¥¿¥¤¥ä¤ÏºÙ¤¤13¥¤¥ó¥Á¤À¤¬¡¢·òµ¤¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£5Â®MT¤È¥Ú¥À¥ëÇÛÃÖ¤Ï¡¢ºÇ½é¤³¤½¸ÍÏÇ¤¦¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë´·¤ì¡¢Áà¤ë³Ú¤·¤µ¤¬½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Ð¥Ö¥ë´ü¡¢¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë
3ÂåÌÜ BA·¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É
3ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¡¢¥¦¥¨¥Ã¥¸¥·¥§¥¤¥×¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿2ÂåÌÜ¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£¥Î¡¼¥ºÀèÃ¼¤ËÁõÈ÷¤¹¤ë³ÊÇ¼¼°¤Î¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤·¡¢Ìð±©º¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ó¥°¥Æ¡¼¥ë¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤À¡£
Ä¶Äã¤¤¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢2¥¿¥¤¥×¤ÎB20A·¿Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Si¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢DOHC4¥Ð¥ë¥Ö¤Ç¡¢145ps¡¿17.8kg-£í¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¡£¹â²óÅ¾¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯²ó¤ë¤·¡¢Äã²óÅ¾°è¤Î¥È¥ë¥¯¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£5Â®MT¼Ö¤Ç¤âºÇÄã¸Â¤ÎÊÑÂ®¤À¤±¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤ì¤ë¡£
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢4ÎØ¤È¤â¥À¥Ö¥ë¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿µ¡³£¼°¤Î4ÎØÁàÂÉ¥·¥¹¥Æ¥à(4WS)¤À¡£Á°ÎØ¤ÎÂÉ³Ñ¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤ÏÆ±°ÌÁê¤ËÆ°¤¤¤Æ·Ú²÷¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ò¡¢ÂÉ³Ñ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ÈµÕ°ÌÁê¤ËÆ°¤¤¤Æ¼è¤ê²ó¤·À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ÎÀû²ó¤Ç¤Ï2ÂåÌÜ¤è¤ê·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤À¡£
¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ã¡¼¥×¤ÊºÇ¶á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀí¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÁàÂÉ¥Õ¥£¡¼¥ë¤È´¶¤¸¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÄãÂ®¤ÇÂç¤¤¯Å¾ÂÉ¤¹¤ë¤È¤è¤¸¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬²û¤«¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢3ÂåÌÜ¤è¤ê¼è¤ê²ó¤·À¤âÂç¤¤¯¸þ¾å¤·¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤Î¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤ÈÀÅ½ÍÀ¤â¹â¤á¤é¤ì¡¢¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¡£
¤è¤êÁö¤ê¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¯¡¼¥Ú
4ÂåÌÜ BB1·¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É
Á´Ä¹¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Î¤¬4ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤À¡£¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¤ÎÂåÌ¾»ìÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿Àº×û¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â¹âÀÇ½²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎSi VTEC¤ÏH22A·¿Ä¾Îó4µ¤ÅûDOHC¡¦VTEC¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£°µ½ÌÈæ¤Ï10.6¤È¹â¤¯¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤¬200ps¡¿6800rpm¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï22.3kg-£í¡¿5500rpm¤À¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢5000²óÅ¾¤ò¶¤ËÀ³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¤âÊÑ¤ï¤ë¡£ÇÓµ¤ÎÌ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤«¤é¡¢Í¾Íµ¤â¤¢¤ë¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤Ã¤Æ¸½Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¤¤¿¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬4ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤À¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤â¤¹¤³¤Ö¤ë¾®µ¤Ì£¤è¤¤¡£ÅÅ»ÒÀ©¸æ4WS¤ÎºÎÍÑ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê²óÆ¬À¤òÈäÏª¤·¡¢¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥È¥í¡¼¥¯´¶¤â´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¤«¤éµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£º£¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È4ÂåÌÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¡ª
5ÂåÌÜ BB8·¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É
5ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥¢¤Ë¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤òÁõÈ÷¤·¤¿SiR¤Î¥¿¥¤¥×S¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢2.2L¤ÎH22A·¿Ä¾Îó4µ¤ÅûDOHC¡¦VTEC¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï220ps¡¿22.5kg-£í¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤VTEC¥µ¥¦¥ó¥É¤òÁÕ¤Ç¤ë²óÅ¾°è¤Þ¤Ç¤Ï²ó¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±þÅú¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ï±Ô¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¤È·Ú¤ä¤«¤Ë²óÅ¾¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ÇÓµ¤ÎÌ¤¬2.2L¤¢¤ë¤«¤é¡¢°Õ³°¤Ë¤â¼ÂÍÑ°è¤Î¥È¥ë¥¯¤ÏË¤«¤À¡£ÄãÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤¹¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤Ë²Ã¤¨¡¢º¸±¦¤Î¶îÆ°ÎÏ¤â¾å¼ê¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ëATTAS(¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥È¥ë¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¡¦¥·¥¹¥Æ¥à)¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤«¤é¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤ò¾å¼ê¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£Ç½ÎÏ¤â¹â¤¤¡£
1980Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤È¹äÀ´¶¤ä°Â¿´´¶¤âÂç¤¤¯°ã¤¦¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÎòÂå¤Î¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
´Ö¤â¤Ê¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎÁö¤ê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤È¼¡¸µ¤Î°ã¤¦Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ã¥ì¥Ý¡¼¥È¡§ÊÒ²¬±ÑÌÀ¡ä
