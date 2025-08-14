神奈川県の江ノ島電鉄の踏切で2歳の男の子が電車と接触し、けがをしました。13日午後、藤沢市の江ノ島電鉄江ノ島駅近くで、香港から旅行に来ていた男の子（2）が遮断機が下りた踏切に立ち入り、発車直後の電車と接触してけがをしました。男の子は母親と踏切で待っていたところ、反対側にいた他の家族に向かって走り出したということです。