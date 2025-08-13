毎年夏になると、雲南省人民政府食品安全委員会弁公室の野生キノコの食中毒に関する注意喚起のショートメッセージが決まって送られてくる。ネットユーザーはこのメッセージを「雲南の人々にとって山に入ってキノコを採り始める合図」と呼んでいる。ここ数年、ガイドと共に山に入ってキノコ狩りをするのが、雲南観光の新たな人気アクティビティになっている。親子で学んだり、踏み込んだ体験をしたり、キノコパーティを開いたりとさ