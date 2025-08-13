東京足立区の商業施設の防犯カメラで撮影されたのは、逃げる女性を執拗に追い回す男。手に持っているのはスプレー缶で、狙いを定めた次の瞬間、至近距離から顔の近くでスプレーを噴射。女性が遠くに逃げると、男はその様子をずっと見つめ続けていた。警視庁によると、女性の服には赤い塗料が付いたがケガはなかったという。【映像】スプレー噴射男の犯行の瞬間（実際の映像）暴行と器物損壊の疑いで逮捕されたのは、埼玉県草加