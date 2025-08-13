8月13日午前、神戸淡路鳴門自動車道の鳴門インターチェンジ付近で、車4台が絡む追突事故があり、最大13キロの渋滞が発生しました。事故があったのは、神戸淡路鳴門自動車道・下り線の鳴門インターチェンジ料金所付近です。警察と消防によりますと、13日午前10時前「車4台が絡む玉突き事故です」と、当事者の女性から通報がありました。この事故で、先頭の車両を除く3台に乗っていた20代から70代の男女8人が病院に搬送