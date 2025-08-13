打球初速114.8マイル、飛距離404フィート、角度29度の一発【MLB】ドジャース 6ー5 エンゼルス（日本時間13日・アナハイム）スターが本領を発揮した。ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場。同点の9回に5戦連発となる勝ち越し43号を放った。打った瞬間に雄叫びを上げた衝撃弾。LAメディアは「ショウヘイ・オオタニこそがMVPだ」と最敬礼している。5-5で迎えた9回の