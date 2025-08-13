困っている友人を放っておけず、お金を貸すことはあるだろう。しかし、そんな気持ちがことごとく裏切られたとしたら……。投稿を寄せた30代の女性は、趣味仲間としてネットで知り合った年下男性について、周囲から「まるで姉弟みたい」と言われるほどの仲だったと振り返る。しかし、仲良くなって8年が経った頃、突然連絡が途絶えてしまう。久しぶりに連絡が来たと思えば、精神的に病んで生活に困窮していると打ち明けられた。「本