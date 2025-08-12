漫画家あだち充の画業55周年を記念し、漫画『みゆき』と、アニメ『みゆき』の主題歌である、H₂Oの『想い出がいっぱい』のコラボレーション動画が、2025年8月12日（火）20時に音楽コンテンツ専門YouTubeチャンネル「Re：Re：Re：TUNE（リリリチューン）」にて公開された。＞＞＞H₂OBestジャケットや「みゆき」イラストをチェック！（写真5点）漫画『みゆき』は1980年から少年ビッグコミック（小学館）で連載された、