プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 15:00〜15:25）。8月2日（土）、9日（土）の放送ゲストは、お笑いコンビ・ニッチェの近藤くみこ（こんどう・くみこ）さんです。この記事では、8月9日の模様をお届けします。近藤くみこさん（左）とパーソナリティの丸山茂樹◆実はニッ