すっきりした部屋をつくるには、不要なものを減らすのがいちばんの近道です。築古団地に夫婦で暮らすやまだめがねさん（50代）も、たくさんのものを手放して快適な暮らしを手に入れましたが、最後のひと押しとなったのは「紙類を減らしたこと」なのだそう。詳しくお話を伺いました。ものを手放しても、「紙」はたくさん残っていたやまださんがものを減らし始めたのは、もう10年ほど前。【写真】かさばる書類の整理に選んだもの「た