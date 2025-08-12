すっきりした部屋をつくるには、不要なものを減らすのがいちばんの近道です。築古団地に夫婦で暮らすやまだめがねさん（50代）も、たくさんのものを手放して快適な暮らしを手に入れましたが、最後のひと押しとなったのは「紙類を減らしたこと」なのだそう。詳しくお話を伺いました。

ものを手放しても、「紙」はたくさん残っていた

やまださんがものを減らし始めたのは、もう10年ほど前。

【写真】かさばる書類の整理に選んだもの

「たくさんもっていた調理道具や収納家具、雑貨などを減らし、片づけても収納アイテムは増やさない生活にシフト。随分快適になりました。でも、意外と盲点だったのは紙類でした」（やまださん、以下同）

手続き書類、説明書、連絡事項の紙などは、1枚は薄くて軽くても、まとまればずっしり。ファイリングすればなおさら収納スペースもかさばります。

「こうしたものは使わないのに捨てにくいですよね。精査し、ちぎっては捨てちぎっては捨ての繰り返し。それでも新しい紙はどんどん入ってくるのでやっかいです」

紙は重い。でもそのまま寝かせるともっと重くなる。やまださんはそう言います。

必要な紙類はスクラップブックにまとめる

もちろん、保管しておかなければならない書類もあります。こういったものは、まとめてスクラップブックにはりつけているそう。

「これまではクリアファイルにぽいぽいとはさんで、ため込んでいました。でも、これはあくまで一時的な保管場所。簡単かつ気楽ですが、ファイルがふくらんでくると中身をまたさらに仕分けして別の保管場所へ移動させなければなりません。それも面倒に感じるようになり、スクラップブックにはりつけることにしました」

ポケット式のファイルやノートではなく、スクラップブックを選んだのは、このまま「可燃ゴミ」として処分できるから。

「いつの日か、すべて手放そうという気持ちになるかもしれません。そのときに、すべて紙でできていれば気がラク。ファイルポケットから書類をいちいち出したり、ノートを綴じてあるホッチキスを外したりしなくてもすみます」

DMを解約。不要なものがポストに入らないのは心地よい

減らしたのは書類だけではありません。やまださんがとくに効果を実感しているのは、家に届くDMをゼロにしたことです。

「買い物したり、オンラインで登録したショップから届く封書やハガキ、ダイレクトメール。つい軽い気持ちで申し込んでしまいますが、これも紙です。いちいち判断して捨てる作業時間はバカにできません」

もういいかな、と思ったら、その場でスマホから、もしくは電話して登録を解除。

「不要なものがポストにいっさい入ってこないのは、予想以上に心地がいいです。すぐゴミ箱へ捨てる罪悪感も感じなくてすみます」

片づけているはずなのになぜかスッキリしない、ゴチャゴチャが気になる。そんな人は、絶えず家に入ってくる紙が原因なのかもしれません。やまださんの考え方、ぜひ参考にしてみてください。