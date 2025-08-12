睡眠の規則性やリズムが多くの疾病リスクと密接に関わっていることが、客観的なデータに基づいた最新の研究で明らかになった。「寝すぎると健康に悪い」といった主観的な睡眠時間の報告に基づいた定説を見直す必要があるかもしれない。