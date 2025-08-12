ファーストクラスとエコノミーの中間で、ゆとりのある座席を提供してきたビジネスクラスがいま劇的に進化している。出張者を取り込もうと、航空各社が個室席や高級な機内食、空港のラウンジサービスなどでしのぎを削っている。