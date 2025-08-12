徳島の夏を盛り上げる「阿波踊りサウンドフェスティバル」が8月11日夜、徳島市で開かれ、小柳ゆきさんが圧巻のステージを繰り広げました。♪愛情「壊れそうな明日に向かい 信じあう奇跡を」34回目となる、恒例の阿波踊りサウンドフェスティバル。11日夜は、デビュー25周年を迎えた小柳ゆきさんが、集まった約1500人の観客を前に、パワフルなステージを展開しました。♪あなたのキスを数えましょう「あなたのキス