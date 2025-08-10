大分県西部で線状降水帯が発生し、日田市では午後8時までの1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降りました。 気象庁によりますと、大分県日田市付近ではレーダーによる解析で10日午後8時までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。 気象庁は「記録的短時間大雨情報」を発表し、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生するおそれが急激に高まっているとして厳重な警戒を呼び掛けています。 この雨で午後