気象庁は大分県西部で線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているとして、午後7時57分、「顕著な大雨に関する気象情報」を発表した。 日田市日田付近では午後8時までの1時間に100ミリを超える猛烈な雨を観測している。気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっているとして厳重な警戒を呼び掛けている。