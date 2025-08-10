10日午後、鳴門市沿岸でヨットが転覆し、男性4人が海に投げ出される事故がありましたが、全員救助され、命に別条はありませんでした。ヨットが転覆したのは、鳴門市の岡崎海岸から1キロほど離れた海上です。徳島海上保安部によりますと、10日午後0時45分頃、通行人から「船がひっくり返って4人が船につかまっている」と海上保安庁に通報がありました。転覆したヨットの男性船長が鳴門市の船舶販売業「大鳴マリーナ」に救助を